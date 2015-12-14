Министры обороны Эстонии, Литвы, Латвии и Польши осудили агрессию России против Украины - Полторак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Украины Степан Полторак заявил сегодня после встречи в Киеве со своими коллегами.

По его словам, все министры обороны выразили возмущение по поводу агрессии РФ против Украины, а также поддержку украинского народа «в борьбе за свою независимость, в желании европейской интеграции и стремлении вступить в Альянс (НАТО - УНИАН)». “Я хотел бы выразить слова благодарности за эту оценку действий Российской Федерации по отношению к Украине», - сказал министр.

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Он отметил, что во время встречи с коллегами из Польши и прибалтийских стран обсуждался ряд вопросов, основным из которых является дальнейшее углубление сотрудничества между странами в оборонной сфере, в подготовке специалистов оборонного ведомства, подразделений, проведении совместных учений.

“У нас есть серьезные договоренности и новые предложения по этому поводу. Я убежден в том, что те договоренности, которых мы сегодня достигли, дадут возможность значительно увеличить боеспособность Украины, получить опыт, и следующий, 2016 год, должен быть для нас очень плодотворным и полезным”, - отметил Полторак.

Также он проинформировал о договоренности с министрами обороны Литвы и Польши продолжить работу совместной украинско-польско-литовской бригады «ЛитПолУкрбриг».

По словам Полторака, 18 офицеров Вооруженных сил Украины уже работают в совместном штабе, где проводят слаживание.

“Мы надеемся, что где-то с начала года мы торжественно откроем программу и приступим к практической подготовке этой бригады. Это маленький шаг Украины в безопасность Европы”, - отметил министр обороны.