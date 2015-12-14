Порошенко в Брюсселе 16-17 декабря обсудит безвизовый режим с ЕС и продление санкций против РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня во время посещения государственного полиграфического комбината «Украина», где ознакомился с процессом производства бланков паспорта гражданина Украины нового образца в виде пластиковой карты.

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«(В рамках) моего визита в Брюссель, в ЕС, мы послезавтра и в четверг будем обсуждать два чрезвычайно важных шага для Украины: первый - это решение Европейской комиссии относительно завершения оценочной миссии по выполнению Украиной требований по безвизовому режиму и второй – это решение Европейского Совета о продлении санкций против России, страны-агрессора за неимплементацию Минских соглашений», - сообщил Порошенко, добавив, что эта неделя чрезвычайно важна для Украины.