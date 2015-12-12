Порошенко ожидает положительного решения Еврокомиссии по безвизовому режиму
17:47, 12 декабря 2015Политика
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Президент Петр Порошенко ожидает, что Европейская комиссия примет позитиве решение о предоставлении украинцам безвизового режима.
Порошенко надеется на положительное решение по безвизовому режиму \ Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на форуме депутатов местных советов от "Блока Петра Порошенко" в субботу в Киеве.
Читайте такжеУкраина выполнила все критерии для введения безвизового режима с Евросоюзом - премьер"На днях я ожидаю еще одну положительную новость из этого города (Брюссель - УНИАН). Эта новость - окончательное решение Европейской комиссии о предоставлении Украине и украинцам безвизового режима", - сказал он.
Порошенко надеется привезти из Брюсселя безвизовый режим для Украины
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