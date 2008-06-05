У Литвина считают, что Семенюк - хуже монголо-татар и жуков-долгоносиков
15:52, 05 июня 2008Политика
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Поддержат ли нардепы креатуру БЮТ?
|Игорь ШАРОВ
Об этом сообщил УНИАН заместитель руководителя этой фракции Игорь ШАРОВ.
Он сказал: «Мы будем голосовать за отставку СЕМЕНЮК однозначно», поскольку «своими действиями она нанесла больше вреда, чем монголо-татарское нашествие и жуки-долгоносики вместе взятые».
В то же время И.ШАРОВ не исключил возможности, что фракция Блока Литвина поддержит кандидатуру представителя БЮТ Андрея КОЖЕМЯКИНА на должность главы ФГИУ.
При этом он сказал, что «мы еще будем определяться».
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