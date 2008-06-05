Васюник: если будет другой Кабмин, мы получим десятки других Vanсo

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК заявляет, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО доказало, что оно способно защищать национальные интересы, и что это - “украинское правительство”.

Об этом И.ВАСЮНИК заявил во время выступления на заседании Политсовета партии "Народный Союз Наша Украина" 30 мая 2008 года, текстом которого располагает УНИАН.

“Наше правительство имеет как достижения, так и неудачи. Неудачи были как по вине правительства, так и в результате вставления палок в колеса. Но должен сказать, что хотя бы из-за одного этого правительство стоило создавать... Правительство осмелилось расторгнуть кабальное соглашение по поводу шельфа”, - заявил И.ВАСЮНИК, добавив, что этот Кабмин уже не отступится от этого.

“И это - не последний шаг к обретению Украиной энергетической независимости. Подчеркиваю, что если будет другая коалиция, к которой кое-кто призывает, и будет другое правительство, то “Венко-Прикерченская” вернется, или вместо нее мы получим еще десятки других „венков”, - прибавил он.

Полностью выступление Ивана ВАСЮНИКА на заседании Политсовета НСНУ читайте здесь.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины соглашение о распределении продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Позже Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prickerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начало международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

21 мая Кабинет министров Украины на своем заседании принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

В то же время, 4 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым введено в действие решение СНБО от 30 мая с.г., где, среди прочего, действия Кабинета министров Украины “по созданию системных барьеров при привлечении негосударственных инвестиций в освоение углеводородного потенциала украинской части континентального шельфа, в частности, связанных с невыполнением Кабинетом министров Украины обязательств по Соглашению о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, между государством Украина и компанией «Венко Интернешнл лтд» и прекращением участия государства в этом Соглашении”, признаются не отвечающими национальным интересам Украины и создающим угрозу национальной безопасности Украины в экономической сфере.

Также СНБО предложила Президенту Украины рассмотреть вопрос о прекращении действия распоряжения Кабинета министров Украины от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом министров Украины и компанией «Венко интернешнл лимитед» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».