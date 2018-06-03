Иван Васюник: если мы стремимся сохранить демкоалицию, то должны признать, что премьером может быть лишь Тимошенко

Выступление вице-премьер-министра Ивана Васюника на политсовете Народного Союза Наша Украина

(30 мая 2008 года)

Уважаемые друзья!

Сначала о выборах в Киеве. Это действительно Сталинград. И прежде всего Сталинград для Нашей Украины. Но это не конец, как бы кому не хотелось. И я категорический противник поиска виновных. Вывод - один: нужно кардинально изменить стратегию партии. То есть прекратить прятаться за спиной Президента и стать реальной политической силой.

Теперь о коалиции. И Президент, и премьер заявляют, что альтернативы демократической коалиции нет.

Президент говорит, что не представляет другого правительства. Премьер заявляет о готовности сотрудничать с Президентом. И пусть так будет.

Если мы действительно стремимся сохранить демократическую коалицию, а это коалиция БЮТ и НУНС, то должны признать, что премьером может быть лишь Юлия Тимошенко. Со всеми ее плюсами и минусами.

Если нас сегодня не устраивает премьер Тимошенко, то разговоры о сохранении демократической коалиции нужно прекратить.

Если же коалиция остается, то мы должны обратиться к Президенту и премьеру и требовать оставить взаимную борьбу и войну их окружений. И для начала – проводить ежедневные встречи с глазу на глаз. А государством иначе управлять нельзя.

Теперь что касается Правительства. Наше правительство имеет как достижения, так и неудачи. Неудачи были как по вине Правительства, так и в результате вставления палок в колеса.

Но должен сказать, что хотя бы из-за одного это Правительство стоило создавать. Правительство доказало, что оно способно защищать национальные интересы. Это – украинское правительство.

Правительство осмелилось расторгнуть кабальное соглашение по поводу шельфа.

И это правительство уже не отступится - я так понимаю ситуацию.

И это - не последний шаг к получению Украиной энергетической независимости. Отмечаю, что если будет другая коалиция, к которой кое-кто призывает, и будет другое правительство, то Венко-Прикерченская вернется, вместо нее ли мы получим еще десятки других „венков”.

И напоследок – о „широкой” коалиции. В своем интервью господин Колесников, представитель так называемой умеренной части Партии Регионов, заявил, что в новом проекте Конституции от Партии регионов является обязательным тезис о двух государственных языках. Это что, основание для переформатирования коалиции? Нужны ли другие аргументы?

Мы все выстояли Майдан, и все мы часто ошибались после Майдана.

Но никто оранжевую революцию еще не ликвидировал.

Мы не должны поддерживать ни Президента против премьера, ни премьера против Президента.

Мы должны поддержать демократическую коалицию. Мы должны поддержать Украину.