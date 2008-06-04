Крымский БЮТ намерен защищать языковые права курортников

В Верховной Раде АРК зарегистрирован проект решения крымского парламента, направленный на защиту конституционных прав и интересов национальных меньшинств, культурных и информационных потребностей граждан Украины, проживающих в Автономной Республике Крым и приезжающих в Крым на отдых и оздоровление.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе КРПО ВО «Батьківщина”, с такой инициативой выступили депутаты ВР АРК от Блока Юлии Тимошенко Татьяна ЗВЕРЕВА и Юрий Могаричев.

Проект предусматривает обращение к председателю Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Виталию ШЕВЧЕНКО. По информации пресс-службы, депутаты в обращении отмечают, что Автономная Республика Крым по своему национальному составу является многонациональным регионом с разноязычным населением. Согласно последней переписи населения, более 58% крымчан составляют русские, 24% – украинцы, 12% – крымские татары, 16% – другие национальные меньшинства. Более 85% жителей Крыма считают себя русскоязычными. Кроме того, по статистическим данным, ежегодно в республику приезжает на отдых и оздоровление более 1,6 млн. граждан иностранных государств (90% – из стран СНГ), не владеющих украинским языком.

Депутаты надеются, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в определении языка вещания крымских радиостанций примет во внимание и будет учитывать при принятии решений национальный и языковой состав населения и гостей полуострова, а также интересы Автономной Республики Крым, заботясь о защите конституционных прав граждан Украины, проживающих в автономии, в удовлетворении культурных и информационных потребностей.

Депутаты Крыма просят также внести в решение Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 26 марта 2008 года № 580 "О внесении изменений в Рекомендации относительно определения языка программ и передач в программных концепциях телерадиоорганизаций, утвержденные решением Национального совета № 317 от 14.04.2004", изменения, учитывающие особенности Автономной Республики Крым, и определить язык вещания крымских телерадиокомпаний с учетом языковой ситуации в местном информационном пространстве.

«Данное решение будет свидетельствовать о защите конституционных прав национальных меньшинств, продемонстрирует гражданам Украины и мировой общественности, что Украина действительно является цивилизованным демократическим государством, достойным быть равным в семье демократических государств», - считают в Крымском отделении БЮТ.

Крымский депутат от БЮТ Ю.МОГАРИЧЕВ считает, что «коллеги-депутаты парламента Крыма просто обязаны поддержать проект постановления Верховной Рады Крыма», и надеется, что «большинство» будет работать не по принципу «свой – чужой», а во благо интересов крымчан».