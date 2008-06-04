Может ли КС работать вне политических интересов?

Эксперты сомневаются, что обновленный Конституционный Суд будет работать вне политических интересов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса политических экспертов, который провел Центр исследований политических ценностей «АКСИА» в связи с принесением 3 июня присяги судей Конституционного Суда Сергеем ВДОВИЧЕНКО, Юрием НИКИТИНЫМ и Юрием БАУЛИНЫМ.

В частности, руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО отметил, что «правовое целомудрие” Конституционного Суда было нарушено еще в 2004 году.

“Вероятнее всего, что этот состав КС также будет тонко реагировать на политическую конъюнктуру. Вряд ли мы избежим участия Конституционного Суда в политических дебатах на той или другой стороне”, - сказал он.

По словам В.НЕБОЖЕНКО, сегодня могут быть обвинения, что Конституционный Суд находится под контролем Президента, а завтра окажется, что аргументы БЮТ были убедительными для части членов Конституционного суда. “Это неминуемо”, - считает он.

В свою очередь директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК высказал мнение, что проблема Конституционного Суда заключается в том, что есть “политическое квотирование”. “Так как Президент сейчас является выразителем одной политической силы, к нему почти в оппозиции находится премьер, есть еще парламентская оппозиция, поэтому у меня есть сомнения относительно эффективности работы Конституционного Суда. Мы видели это на примере предыдущих лет”, - сказал он.

По мнению директора политических программ Центра исследований политических ценностей «АКСИА» Александра МЕДВЕДЕВА, Конституционный Суд не может работать вне политических интересов, он - “плоть от плоти нашей политики”. “Аполитичный Конституционный Суд - это оксюморон”, - сказал он.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО также считает, что полной аполитичности ожидать от суда, который формируется по партийно-квотному принципу, не стоит.

По его словам, прошлогодние и нынешние коллизии вокруг Конституционного Суда лишний раз это доказывают. В то же время он обратил внимание на то, что, все же большинство членов Конституционного Суда пытается найти баланс интересов: учитывать не только политические факторы, а также думать об отношении к Конституционному Суду. “Они пытаются, хоть это и не всегда удается, найти баланс интересов. Думаю, нужно дать определенное время этому составу Конституционного Суда для того, чтобы попробовать уменьшить уровень политической заангажированности своей деятельности, опровергнуть подозрения, которые есть к некоторым членам Конституционного Суда. Нужно дать Конституционному Суду шанс, чтобы он им воспользовался”, - сказал он.

Кроме того, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что Конституционному Суду будет трудно оставаться аполитичным, поскольку "у нас есть традиции быть обязанными тому, кто тебя назначает". “Думаю, что как минимум двое из трех судей будут перед принятием решения задумываться, понравятся ли эти решения тому, кто их назначил, а третий будет думать о своем”, - сказал он.

По словам М.ПОГРЕБИНСКОГО, с назначением В.ЮЩЕНКО судей КС возможности Президента и Секретариата Президента в проведении тех решений, в которых они заинтересованы, выросли как минимум на две персоны.

В целом М.ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что много будет зависеть от политического баланса. “Если ситуация будет складываться в пользу одного из игроков, им будет трудно удержаться от того, чтобы подыграть, если же ситуация будет более-менее сбалансирована, тогда я не исключаю, что и решения мы будем получать деполитизированные”, - сказал он.