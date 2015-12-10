Меньше политики и больше реформ: посол США озвучил ожидаемые от Украины преобразования

Об этом в ходе общения с участниками Американской торговой палаты Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джеффри Пайетт.

«Украине нужно меньше политики и больше реформ. Политические лидеры должны объединиться и работать на будущее страны и украинцев, которое они заслуживают, - сказал посол. – Очевидно, что Украина должна продолжить сотрудничество с МВФ (ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом - УНИАН), продолжить реформы. Мы (США - УНИАН) вас не подведем, если вы сами себя не подведете».

При этом посол подчеркнул, что нужны не только экономические изменения, но также достижения в судебной реформе и реальной борьбе с коррупцией.

В то же время он подчеркнул, что рассчитывает, что 2016 год станет годом восстановления мира в Украине и ее экономического процветания.

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Ранее глава правительства Украины Арсений Яценюк в ходе встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом отмечал, что борьба с коррупцией, прозрачная приватизация, дерегуляция и введение новых стандартов управления государственными компаниями должны стать основными реформами, которые должно воплотить правительство Украины в ближайшее время.

Украина и МВФ в марте текущего года согласовали программу ключевых экономических реформ сроком на 4 года. Этот план реформ был также одобрен правительствами США и стран ЕС, также предложивших свои программы финансовой помощи нашей стране.