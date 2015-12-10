Байден отрицает причастность сына к коррупционным схемам в Украине

Вице-президент США Джо Байден утверждает, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине из-за своего присутствия в совете директоров скандальной компании Burisma Holdings.

Об этом он заявил журналистам Bloomberg в самолете по дороге из Украины в США, комментируя статьи изданий Vice, The Wall Street Journal, и New York Times на эту тему, передает Украинская правда.

"У меня нет никаких сомнений относительно моего сына. ... никто не поднимал этот вопрос со мной в Украине и никто из тех, с кем я встречался, не сомневается в моем отвращении к коррупции и никто не сомневается, что у меня нет никакого интереса ни в одном предприятии", – заверил он.

Читайте такжеБайден перед отлетом призвал Порошенко, Яценюка и Гройсмана к сотрудничеству (видео)

Байден заявил, что не говорит со своим сыном о его работе и добавил, что и Хантер, и его покойный старший сын имели за правило не обсуждать рабочие моменты, которые могут как-то касаться работы Байдена в сенате и Белом доме, чтобы не скомпрометировать отца.

"Они все знают правила: ты никогда, никогда, никогда, даже косвенно не можешь поставить меня в компрометирующую ситуацию", – рассказал он.

Как известно, о присутствии Хантера Байдена в совете директоров газовой компании Burisma Holdings стало известно в мае прошлого года. Он значится там до сих пор. Кроме Байдена в совет директоров входит, в частности, экс-президент Польши Александр Квасьневский.

Владельцем компании считается экс-министр экологии времен Януковича Николай Злочевский.