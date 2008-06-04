Ющенко отбыл в Словению

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочим визитом в Республику Словения.

Как передает корреспондент УНИАН, планируется, что во время визита глава Украинского государства встретится с Президентом Словении Данилом ТЮРКОМ и премьер-министром Янезом ЯНШОЙ.

В ходе встреч будут обсуждены текущее состояние и перспективы украинско-словенских двусторонних отношений, которые имеют традиционно высокий уровень.

Кроме этого, стороны обменяются мнениями о возможностях активизации взаимодействия на приоритетном для Украины евроинтеграционном и евроатлантическом направлениях, а также затронут проблематику взаимодействия в торгово-экономической сфере.

Планируется, что после встречи Президенты Украины и Словении подпишут совместное заявление.

Кроме того, в рамках визита В.ЮЩЕНКО будут подписаны: соглашение между Украиной и Республикой Словения об обмене и взаимной охране информации с ограниченным доступом и соглашение о сотрудничестве в сфере развития между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Словения.

Президента в ходе визита сопровождают министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО и исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.