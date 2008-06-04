Грач хочет награду «за рассекречивание архивов» жены Ющенко

Пресс-служба народного депутата Украины, лидера коммунистов Крыма Леонида ГРАЧА заявляет, что «за рассекречивание семейных архивов» супруги Президента Екатерины ЮЩЕНКО депутата нужно не к суду привлекать, а представить к государственной награде.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Л.ГРАЧА, текстом которого располагает УНИАН, в ответ на заявление пресс-службы Е.ЮЩЕНКО.

«Жена первого лица государства решила привлечь к судебной ответственности того человека, который в силу своего статуса народного депутата не просто имеет право, но и обязан поднимать перед любым государственным, правоохранительным органом страны те злободневные вопросы, которыми обеспокоены голосовавшие за его политическую силу на выборах избиратели. Если Е.ЮЩЕНКО действительно развяжет судебную тяжбу против Л.ГРАЧА, то тем самым будет создан прецедент привлечения к ответственности народного депутата Украины за то, что наделен официальным правом направлять в высшие инстанции депутатские запросы и предавать это широкой огласке через СМИ», - говорится в комментарии пресс-службы народного депутата.

Он также заявляет, что не задевал честь семьи и детей ЮЩЕНКО.

«Сам по себе Леонид ГРАЧ - тот человек, который не позволит себе опуститься в политических дебатах до уровня разборок с детьми политического оппонента или членами его семьи. Это не в натуре Л.ГРАЧА, и подобное ему просто не свойственно. Пусть Е.ЮЩЕНКО предоставит факты, где Леонидом Ивановичем была высказана клевета в адрес ее детей. Заранее можно ответить, что таких фактов в природе не существует», - заявляет пресс-служба депутата.

В комментарии также выражается недоумение, почему Е.ЮЩЕНКО перекладывает на Л.ГРАЧА вину за репрессии по отношению к ее родственнику, произошедшие в 1936 году.

«Е.ЮЩЕНКО задает в своем открытом письме Леониду ГРАЧУ вопрос, почему в 1936 году, по обвинению в кулачестве, коммунисты арестовали и повесили ее деда? Этот вопрос Леонид ГРАЧ переадресовывает ее мужу, Виктору ЮЩЕНКО, который до 1991 года состоял в Коммунистической партии Советского Союза», - заявляет пресс-служба депутата.

Пресс-служба Л.ГРАЧА также заявляет, что коммунисты и без Е.ЮЩЕНКО знали о фактах массового голода и давно дали оценку голодомору. «Чтобы побольше замутить воду, отвлечь внимание общественности от самой себя, ей остается рассуждать о голодоморе-геноциде», - говорится в заявлении пресс-службы.

«Уже за одно только это рассекречивание семейных архивов, за то, что ГРАЧ вынудил ЮЩЕНКО снять паранджу со своих паспортов, нужно не в суд привлекать ГРАЧА, а к государственной награде – за защиту национальных интересов», - заявляет пресс-служба депутата-коммуниста.

Как сообщал УНИАН, 3 июня пресс-служба Е.ЮЩЕНКО сообщила, что супруга Президента Украины обратится в суд с иском к народному депутату Л.ГРАЧУ за его «клеветнические заявления» о семье главы государства.