Луценко: ехать с четырьмя палками в колесах, мягко говоря, не удобно

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО верит в будущее демократической парламентской коалиции, несмотря на препятствия, создаваемые «партизанским отрядом» партии «Единственный центр».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр, отвечая на вопросы журналистов во вторник на пресс-конференции в Харькове.

«Коалиция будет работать, хотя ей это делать тяжело из-за партизанского отряда «Единого центра», который изнутри подрывает много нужных для эффективной деятельности правительства законов. Как вы понимаете, нельзя работать, не принимая поправки к законам или новым законам, и выполнять взятые обязательства», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как пример глава МВД назвал промедление с принятием закона о дорожном движении в Украине. «Разработанный нами проект закона изменений к 12 законам, связанных с дорожным движением, был внесен Президентом как безотлагательный и, мало того, сумел пройти даже первое чтение. Но, будучи внесенным в первые дни функционирования парламента, он до сих пор не принят», – отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

По словам министра, его ведомство и он лично не могут нести полную ответственность за состояние на дорогах при отсутствии данного закона, “который необходим и милиции, и обществу”. «Чтобы радикально улучшить ситуацию, нужен новый закон. Неужели не очевидно, что то большинство депутатов, которое сформировало правительство, должно дать ему возможность работать. Работать или ехать с четырьмя палками в четырех колесах на телеге, мягко говоря, не удобно», – отметил глава МВД.

По мнению Ю.ЛУЦЕНКО, фракции «Наша Украина – Народная самооборона» и БЮТ не намерены создавать “широкую коалицию” с Партией регионов. «Коалиция будет существовать, поскольку другого формата не существует для нынешнего состава Верховной Рады», – отметил он.

«Коалиция не самоцель, целью ее является эффективная работа. Вот с этим у нас пока еще есть проблемы. И именно отсюда исходят все напряжения, которые в настоящее время переживает общество и политикум», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.