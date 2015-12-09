США остаются для нашего государства другом и стратегическим партнером, на которого можно рассчитывать - нардеп

«Цель нашего визита - укрепить отношения между Украиной и США, выстроить план дальнейших мероприятий и проинформировать наших друзей о ситуации в Украине», - отметил Александр Фельдман.

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Парламентарий также встретился с президентом Всемирного еврейского конгресса Рональдом Лаудером, главой Всемирного межконфессионального совета «Религии за мир» Уильямом Вендли, главой Католической церкви Америки кардиналом Тимоти Доланом, конгрессменом, членом Комитета по иностранным делам Тедом Дойчем, влиятельным американским инвестором Майклом Стейнхардтом.

«Нам необходимо выстроить продуктивное взаимодействие Украины и США на уровне институтов гражданского общества и межконфессионального диалога, – подчеркнул Александр Фельдман, комментируя уже состоявшиеся встречи. – Мы видим заинтересованность американских партнеров в получении максимально подробной информации о ситуации в нашей стране «из первых уст» и готовность помогать всеми доступными им способами».

По словам политика, для США ключевыми вопросами поддержки Украины являются сейчас сохранение международных санкций, оказание помощи в рамках оборонного бюджета Соединенных Штатов, кредитование в рамках сотрудничества с МВФ и американским правительством.

«Помимо всего прочего, мы очень надеемся на помощь в деле освобождения захваченных террористами украинских заложников и незаконно удерживаемых граждан Украины», - подчеркнул политик.

По его словам, поездка показала, что «Америка для Украины - настоящий друг и партнер, на которого можно рассчитывать в трудную минуту».