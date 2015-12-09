Суд оставил под стражей одного из подозреваемых по делу Корбана – Михаила Кошляка
Печерский районный суд города Киева отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения одному из подозреваемых по делу лидера УКРОПа Геннадия Корбана Михаилу Кошляку, который находится под арестом.
Об этом после заседания суда, которое состоялось 8 декабря, сообщил адвокат Андрей Колесник.
«Аргументы защиты суд не принял во внимание. Мотивационную часть решения мы не получили, она будет готова через несколько дней. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит», – сказал Андрей Колесник.
По его словам, защита имеет право еще раз обратиться с просьбой об изменении меры пресечения Михаилу Кошляку, как только появятся новые обстоятельства дела.
«Как только такие обстоятельства появятся, мы обязательно воспользуемся этим правом», – отметил защитник.
Адвокат подчеркнул, что из-за отказа в изменении меры пресечения Михаил Кошляк не может пройти необходимое медицинское обследование, в котором сейчас нуждается: у Кошляка удалена почка.
Напомним, 2 ноября Новозаводской суд Чернигова вынес решение об аресте Михаила Кошляка.