Суд оставил под стражей одного из подозреваемых по делу Корбана – Михаила Кошляка

Об этом после заседания суда, которое состоялось 8 декабря, сообщил адвокат Андрей Колесник.

«Аргументы защиты суд не принял во внимание. Мотивационную часть решения мы не получили, она будет готова через несколько дней. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит», – сказал Андрей Колесник.

По его словам, защита имеет право еще раз обратиться с просьбой об изменении меры пресечения Михаилу Кошляку, как только появятся новые обстоятельства дела.

«Как только такие обстоятельства появятся, мы обязательно воспользуемся этим правом», – отметил защитник.

Адвокат подчеркнул, что из-за отказа в изменении меры пресечения Михаил Кошляк не может пройти необходимое медицинское обследование, в котором сейчас нуждается: у Кошляка удалена почка.

Напомним, 2 ноября Новозаводской суд Чернигова вынес решение об аресте Михаила Кошляка.