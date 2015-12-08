Гройсман: важно и дальше развивать партнерские отношения между центральным и местными бюджетами
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман подчеркивает важность дальнейшего развития партнерских отношений между центральным и местными бюджетами при формировании главного финансового документа страны на 2016 год.
Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.
Как отмечается в сообщении, выступая во время 16-го заседания Национального совета реформ во вторник, Гройсман сказал, что благодаря финансовой децентрализации, которая была начата в прошлом году, выросли поступления в местные и центральный бюджеты.
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«Это были революционные изменения по построению партнерских отношений между местными и государственным бюджетом, - подчеркнул он. - Поэтому очень важно сохранить систему, которая позволит сохранить это партнерство, рост поступлений, развитие местного экономического потенциала. И это тоже одна из ключевых задач».
Гройсман также подчеркнул важность четкого определения приоритетных направлений финансирования и ответственности за рациональное и эффективное использование расходов государственного бюджета, подчеркивается в сообщении.
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