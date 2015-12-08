Корбан поблагодарил Соединенные Штаты Америки за поддержку Украины

В письме политик от имени УКРОПа поблагодарил Соединенные Штаты за непоколебимую дипломатическую и гражданскую позицию относительно права Украины на независимость и территориальную целостность, а также большую и всеобъемлющую помощь в обороне Украины, обеспечении демократических реформ и защите прав человека.

Геннадий Корбан также отметил, что партия УКРОП на последних местных выборах получила поддержку более миллиона украинцев, и все эти люди также благодарны правительству США, политикам и всему обществу за дружескую помощь.

По словам Геннадия Корбана, сейчас патриоты идут в политику, чтобы обеспечить мирные, но решительные изменения в государстве, и надеются на дальнейшую помощь США в укреплении обороноспособности страны и сотрудничество во внедрении реформ и борьбе с коррупцией.

«Только с настоящей помощью международных друзей украинский народ сможет добиться быстрого прогресса в реформах и наконец построить свободное и демократическое государство», – подчеркнул Геннадий Корбан.

Письмо было передано вице-президенту Байдену через посольство Соединенных Штатов Америки в Украине.