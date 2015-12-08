В "Народном фронте" заявили, что выводы из выступления Байдена должны сделать все

На этом акцентировал внимание председатель фракции «Народный Фронт» Максим Бурбак во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады.

«Самое главное - Байден заверил нас, что США будут поддерживать Украину во всем. Они будут поддерживать наложение санкций, пока не будет возвращен Крым, пока не будут выполнены условия Минских соглашений», - отметил Бурбак.

«Во вторых, есть еще один фронт - борьба с раковой опухолью – коррупцией. Весь мир смотрит на нас и мы не имеем права потерять тот шанс, который получила Украина после Революции Достоинства», - отметил Максим Бурбак.

Он также подчеркнул, что в своем выступлении вице-президент США подчеркнул на необходимости выполнения требований МВФ, отметив, что под Меморандумом с Международным валютным фондом стоят подписи как президента Украины, так и премьер-министра.

«Не надо расшатывать лодку, в которой мы все плывем, нельзя ставить под угрозу существование нашего государства. Надо объединиться и пойти на компромисс друг другу. Поддержать налоговую реформу, которую предложило правительство, которая согласована с МВФ и где выполнено требование относительно не превышения дефицита бюджета в 3,7%. Вместе принимать бюджет государства», - подчеркнул председатель фракции.