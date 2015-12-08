РФ использует коррупцию в попытках подорвать стабильность и суверенитет Украины - Байден

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-президент США Джозеф Байден сегодня во время выступления в Верховной Раде Украины.

«Когда Россия пытается подорвать стабильность и суверенитет Украины, используя именно инструменты коррупции, чрезвычайно важно для Украины не дать России этого сделать, чтобы она не могла использовать любой способ для того, чтобы финансово придавить Украину или подорвать экономику Украины», - сказал он.

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«Украина должна оставаться сильной, чтобы она могла сделать собственный выбор, она должна быть сильной в обороне, экономике с сильной системой демократического управления. США стоят вместе с вами», - заверил Байден.