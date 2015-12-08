Байден: Агрессоры должны понять, что все народы имеют право на суверенитет

Вице-президент США Джозеф Байден заявляет, что агрессоры должны понять, что все народы имеют право на суверенитет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время выступления в Верховной Раде Украины.

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"Мы не будем признавать ни одну страну, которая захочет показать, что она является сферой влияния. Мы вообще говорим, что все народы имеют право на собственный суверенитет. Все! На этом точка!", - подчеркнул Байден.

Как отметил вице-президент США, "чрезвычайно важно, чтобы агрессоры по всему миру поняли, что они не могут заставить с помощью использования танков, использования оружия, потушить мечты и желания народа".