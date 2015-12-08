Байден объяснил, почему изменения в Конституцию не являются подрывом суверенитета Украины

Изменения в Конституцию Украины не являются подрывом суверенитета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-президент США Джозеф Байден, выступая в Верховной Раде.

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Он сказал: "Конституционные реформы, которые включают в себя реформу судебной системы и децентрализацию, цель которой - использование лучшей европейской практики, не является отказом от демократических принципов, это не является подрывом суверенитета».

"Это очень важно для будущего Украины в Европе", - подчеркнул он.

По его словам, похожая ситуация была в США.

Байден отметил: "Важно, чтобы были автономные, независимые штаты, которые решают свои собственные проблемы, которые определяют свою собственную образовательную систему, правительство в рамках объединенной Конституции".