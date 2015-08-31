Стало известно, как Порошенко убеждал нардепов голосовать за изменения в Конституцию
19:45, 31 августа 2015Политика
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Перед голосованием Рады по изменениям в Конституцию, касающимся децентрализации, Порошенко убеждал лидеров фракций в том, что принимать в целом положения, касающиеся особого самоуправления оккупированных сейчас районов Донбасса, им, возможно, не придется.
Порошенко проводил встресу с лидерами партий / Фото УНИАН
Об этом глава государства говорил на встрече с руководителями фракций перед голосованием, передает "Апостроф".
Во встрече также принимали участие премьер-министр Арсений Яценюк и спикер ВР Владимир Гройсман.
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По словам источника издания, среди аргументов, которые приводил в ходе дискуссии Порошенко, было то, что, проголосовав за изменения в первом чтении, Раде не нужно будет принимать поправки в целом.
"Поскольку к этому времени Россия и подконтрольные Кремлю боевики скомпрометируют себя и избавят Украину от необходимости изменения Конституции", - передал слова президента источник.
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