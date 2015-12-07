Жвания заявил, что вложил в президентскую кампанию Саакашвили больше $1 миллиона

Бывший глава комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Давид Жвания заявил, что спонсировал президентскую кампанию Михеила Саакашвили в Грузии.

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Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Я Саакашвили знаю давно, еще до того, как он стал президентом. Я помогал ему перед тем, как он стал президентом. У нас были прекрасные отношения", - сказал Жвания.

На вопрос журналиста, как именно он помогал Саакашвили, собеседник издания ответил: "Во всех отношениях. Начиная от финансовых, заканчивая поддержкой прямой. Это же было еще до революции у нас. Вплоть до того, что ему помогали, чтобы он тогда пришел к власти. Больше миллиона долларов на президентскую компанию".

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Комментируя "выгодность инвестиций" Жвания отметил, что позже вложенные средства ему вернули: "Я не просил их вернуть. Хотя деньги вернули обратно. Уже на Оранжевую революцию они были зачислены в избирательный штаб, из чего ему и были выданы".