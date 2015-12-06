Порошенко анонсировал заседание Стратегического совета на уровне президентов Украины и Турции

Об этом сообщил президент Петр Порошенко сегодня в интервью украинским телеканалам. По его словам, на полях климатической конференции в Париже во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом особое внимание уделялось аннексированному Крыму.

Читайте такжеУкраина и Турция договорились о многомиллиардной космической программеТакже он добавил, что «готовится наша двусторонняя комиссия, готовится заседание Стратегического совета на уровне президентов».

«Это произойдет в первом квартале следующего года. Не потому, что мы хотим ее оттянуть. А наоборот, мы хотим, чтобы это был предметный, практический разговор. Она касается сотрудничества в области энергетики, машиностроения. Мы говорим об использовании транзитных возможностей двух стран, в том числе с привлечением наших партнеров», - отметил глава государства.

Также президент подчеркнул, что во время встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Париже были обсуждены вопросы безопасности, в том числе и обмен разведывательными данными.