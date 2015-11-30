Порошенко в начале следующего года посетит Турцию по приглашению Эрдогана

Об этом Глава Украинского государства сообщил журналистам после переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает пресс-служба президента Украины.

«Мы ждем от этого визита прорыва. Будет продемонстрирован ряд наработок в вопросах безопасности, а также экономического и политического сотрудничества», – отметил Порошенко.

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По словам Порошенко во время встречи, которая состоялась на полях Конференции по вопросам изменения климата в Париже, Эрдоган сообщил подробности нарушения воздушного пространства Турции российским самолетом СУ-24.

В свою очередь, Петр Порошенко проинформировал Эрдогана о развитии ситуации на Донбассе.

"Президенты Украины и Турции отметили, что никогда не признают аннексии украинского Крыма со стороны России. Петр Порошенко и Реджеп Эрдоган осудили продолжающиеся нарушения фундаментальных прав и свобод украинцев, крымских татар и других жителей Крыма со стороны оккупационной российской власти", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что собеседники также договорились об активизации торгово-экономического сотрудничества Украины и Турции. Среди прочего была достигнута договоренность о проведении десятого заседания Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко на полях климатической конференции в Париже, в отличие от президента РФ Владимира Путина, проводит встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.