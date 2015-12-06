Гройсман: Армия смогла в сложных условиях восстановить боеспособность и сдержать натиск врага

Об этом заявил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман, приветствуя военнослужащих с их профессиональным праздником - Днем Вооруженных Сил Украины.

«Нашему войску удалось в чрезвычайно сложных условиях восстановить боевую способность и сдержать натиск подготовленного и хорошо оснащенного противника. Вооруженные Силы Украины с честью доказывают, что они являются надежным защитником каждой семьи, каждой общины и всей страны», - говорится в тексте поздравления.

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Гройсман заверил, что Верховная Рада и в дальнейшем будет делать все необходимое, чтобы украинский народ отстоял свою независимость и право на собственный выбор.

«Высоко ценя подвиг, который проявляют военнослужащие в сложное время прохождения Украинским государством испытаний на жизнеспособность, заверяю вас, что Верховная Рада и в дальнейшем будет делать все необходимое, чтобы украинский народ отстоял свою независимость и право на собственный выбор», - подчеркнул он.

«Сегодня теплые слова поддержки - бойцам, которые на передовой обеспечивают мир и спокойствие в наших домах. Пусть хранит вас Господь, и в ежедневной нелегкой службе согревает душу благодарность всех украинцев. Верю, мы победим, потому что «за вас правда, за вас сила. И воля святая!», - подчеркнул председатель парламента.