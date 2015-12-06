"Армия сломала захватнические планы вооруженного до зубов врага": Порошенко поздравил военных с Днем ВСУ

Текст поздравления размещен на сайте главы государства.

«Спасибо всему личному составу Вооруженных Сил Украины за добросовестное выполнение конституционного долга, отвагу, героизм и самопожертвование, продемонстрированные в ходе антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей», - говорится в обращении.

«В этот день мы склоняем головы перед памятью воинов, отдавших свою жизнь за нашу благословенную украинскую землю. Вечная им слава!», - добавил он.

Порошенко выразил благодарность ветеранам войны и военной службы за их активную гражданскую позицию в деле воспитания будущих воинов и весомый вклад в восстановление боеспособности украинской армии.

Читайте такжеПорошенко отметил успехи ВСУ: армия освободила большую часть Донбасса и надежно держит оборону

Президент убежден, что ВСУ и в дальнейшем будет надежно стоять на страже независимости и территориальной целостности Украины.

«Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений в благородном деле служения Отечеству. Слава Украине! Слава Вооруженным Силам Украины!», - добавил глава государства.

Также президент заявил, украинская армия заново возродилась в условиях войны и сломала захватнические планы вооруженного до зубов врага.

Читайте такжеПорошенко извинился за "вырванную из контекста" фразу о победе без волонтеров (видео)

«Украина гордится своим войском и доверяет ему. Ведь, фактически заново возродившись в условиях войны, украинская армия прошла горнило испытаний, окрепла, приобрела бесценный боевой опыт и уверенность в своих силах и сломала захватнические планы вооруженного до зубов врага», - говорится в поздравлении.

Порошенко отмечает, что боеспособные Вооруженные Силы Украины - это достижение и заслуга миллионов украинцев, истинных патриотов своей страны, которые ежедневно вносят свой вклад в развитие армии, умело воюя на передовой, тренируясь на военных полигонах и работая на оборонных предприятиях.