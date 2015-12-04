Президент озвучил мизерное количество украинских военных, которые были готовы к боям в начале агрессии РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время выступления в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил по случаю 24-й годовщины ВСУ.

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По его словам, на март 2014 года со 180 тыс. военнослужащих к боевым действиям были готовы только 6 тысяч, и то относительно готовы: если бы были боеприпасы, горючее.

Ранее Порошенко заявлял, что украинская армия освободила большую часть Донбасса и надежно держит оборону Украины.

«Украинская армия с честью прошла горнило невероятных испытаний, она укрепилась, приобрела бесценный боевой опыт и уверенность в своих силах и действиях», - отметил он.

«Самое главное – она (армия - УНИАН) сломала захватнические планы вооруженного до зубов врага, освободила большую часть Донбасса и надежно держит оборону Украины», - добавил Порошенко.