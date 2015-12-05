Национальные регуляторы рынков должны быть независимыми, профессиональными и действенными – Порошенко

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Особенности функционирования этих рынков требуют высокой профессиональной компетентности регуляторов, их независимости и безусловного наличия соответствующих полномочий. Только при соблюдении этих условий можно обеспечить надлежащую работу соответствующей отрасли, справедливую и сбалансированную защиту интересов государства, субъектов рынка, потребителей и других заинтересованных сторон», - отметил, открывая обсуждение, Порошенко.

Президент подчеркнул, что качественное государственное регулирование в этих сферах является одной из главных предпосылок цивилизованного развития рынка. Однако, слабым звеном является существующее сегодня правовое регулирование деятельности национальных комиссий. Основная проблема, по утверждению международных партнеров, экспертов, - отсутствие необходимого уровня независимости. Дискуссии о необходимости предоставления национальным комиссиям настоящей независимости продолжаются уже почти 20 лет. Однако по ряду причин реальных шагов в этом направлении сделано не было. «Убежден, что сегодня у нас хватит понимания и политической воли решить эту проблему», - сказал Порошенко.

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Президент призвал четко осознавать, что регуляторы являются отдельной категорией органов власти, которые должны быть максимально устранены от политического влияния и сосредоточены на профессиональном регулировании.

Президент отметил, что для качественного выполнения своих обязанностей регуляторы должны быть обеспечены финансовыми ресурсами, достаточными для использования новейших IT-технологий и привлечения лучших специалистов отрасли. «Уровень работников регуляторов должен соответствовать уровню регулируемых субъектов», - сказал глава государства.

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Также, по словам президента, особенностью деятельности регуляторов является то, что они напрямую контактируют с участниками рынка, что создает иногда нехорошие искушения. Здесь глава государства выразил убеждение, что уже есть чем этому противостоять, потому что предназначен антикоррупционный прокурор, который запускает деятельность Национального антикоррупционного бюро. Сегодня приказом Генерального прокурора назначен его первый заместитель, воин АТО Максим Грищук. «Уверен в том, что мы сможем продолжить этот бой и на антикоррупционном фронте», - заявил Порошенко.

Не менее важна независимость в принятии решений, обжалование которых должно происходить только в судебном порядке. Президент назвал позитивом то, что активизировалась работа по подготовке необходимых законодательных актов. В частности, на рассмотрении парламента уже находится законопроект о национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, разработанный правительством и поддержанный международными организациями. Проект был поддержан Секретариатом Энергетического Сообщества, Всемирным Банком. Глава государства призвал ускорить его рассмотрение в парламенте.

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Кроме повышения статуса национальных регуляторов, важной задачей является оптимизация их структуры, сокращение регуляторных функций и устранения дублирования. На достижение этой цели направлена законодательная инициатива президента о ликвидации Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, и распределение ее полномочий между другими органами, осуществляющими государственное регулирование рынков финансовых услуг, - Национальной комиссией по ценным бумагам и НБУ, подчеркивается в сообщении.