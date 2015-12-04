Яценюк: Прошлогодний контракт на поставку электроэнергии в Крым был подписан "без ведома премьера"

Об этом в интервью центральным телеканалам сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Позиция правительства четкая – принято решение запретить грузовые перевозки в Крым, второе –по электроэнергии. Я напомню вам годичную историю, когда без моего ведома был подписан контакт на поставку электроэнергии, – сказал Яценюк. – Было проведено расследование, я передал в органы прокуратуры этот контракт».

Яценюк отметил, что подписание документа – это в том числе «персональная ответственность министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина», а ключевые претензии к контракту состоят в том, что в нем фигурирует юрисдикция «Крымский федеральный округ» и споры по контракту обсуждаются в судах РФ.

«Я жду решения правоохранительных органов о привлечении к ответственности чиновников», – сказал глава Кабмина.

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В то же время он подчеркнул, что в целом вопрос Крыма – это вопрос национальной безопасности и именно Совет нацбезопасности должен принять решение не только по тактическим, но и по стратегическим вопросам. При этом не менее важным, по мнению Яценюка, является решение о возобновлении энергообеспечения прежде всего техногенно-опасных производств – содового и титанового заводов.

«Сейчас мы завершаем работы по восстановлению всех линий. Речь идет о восстановлении электроэнергии для обеспечения Херсонской области и чтобы не допустить аварии на «Титане» и содовом заводе», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры оставшихся двух линий электропередач. Это привело к обесточиванию Крыма и ряда районов Херсонской области.