Яценюк заявляет, что часть плана России – "сбить из основных геополитических радаров Украину"

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

По его словам, ситуация с Турцией и Сирией также является частью российского плана. Цель России - перенести внимание глобального мира с Украины на Сирию и Турцию, отметил Яценюк.

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«Я считаю, что она это делает так же умышленно. Это была часть российского плана – сбить с основных геополитических радаров Украину, это было задание Путина», - заявил он, добавив, что «затем такой ползучей экспансией дальше захватывать страну, как через военную операцию, которая не снята с повестки дня, потому что десятки тысяч российских бандитов и террористов находятся на Донетчине и Луганщине, так и через политическую дестабилизацию внутри страны».