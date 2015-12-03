Турция отказалась перекрыть границу с Сирией
Турция отказалась перекрыть границу с Сирией на том участке, где ее контролирует «Исламское государство» (ИГ).
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Hurriyet Daily News.
По словам турецкого премьера Ахмета Давутоглу, Анкара не может пойти на эту меру, так как в этом случае она не смогла бы принимать беженцев, которые массово пересекают границу. На данный момент около 98 километров государственных рубежей находятся под контролем ИГ, и Турция стремится максимально укрепить пограничную полосу, сообщил Давутоглу. В том, что исламисты до сих пор не разгромлены, турецкий премьер обвинил в том числе российские ВКС.
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Давутоглу отметил, для того, чтобы запечатать границу, Турция должна выставить более 30 тысяч солдат и установить сторожевые вышки через каждые три метра. Бюджет страны, заявил премьер, не потянет такие расходы. Кроме того, турецкие власти опасаются, что ИГ воспримет это как намек на агрессивные действия и «предпримет ответные меры».
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Ранее УНИАН сообщал, что США и Турция согласны с необходимостью полностью закрыть границу Сирии с Турцией для предотвращения нелегальной транспортировки нефти и передвижений боевиков. "Мы будем вместе работать над этим, собираемся провести необходимые консультации между нашими военными, чтобы это сделать", - заявил госсекретарь США Джон Керри.