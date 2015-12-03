Турция отказалась перекрыть границу с Сирией

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Hurriyet Daily News.

По словам турецкого премьера Ахмета Давутоглу, Анкара не может пойти на эту меру, так как в этом случае она не смогла бы принимать беженцев, которые массово пересекают границу. На данный момент около 98 километров государственных рубежей находятся под контролем ИГ, и Турция стремится максимально укрепить пограничную полосу, сообщил Давутоглу. В том, что исламисты до сих пор не разгромлены, турецкий премьер обвинил в том числе российские ВКС.

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Давутоглу отметил, для того, чтобы запечатать границу, Турция должна выставить более 30 тысяч солдат и установить сторожевые вышки через каждые три метра. Бюджет страны, заявил премьер, не потянет такие расходы. Кроме того, турецкие власти опасаются, что ИГ воспримет это как намек на агрессивные действия и «предпримет ответные меры».

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Ранее УНИАН сообщал, что США и Турция согласны с необходимостью полностью закрыть границу Сирии с Турцией для предотвращения нелегальной транспортировки нефти и передвижений боевиков. "Мы будем вместе работать над этим, собираемся провести необходимые консультации между нашими военными, чтобы это сделать", - заявил госсекретарь США Джон Керри.