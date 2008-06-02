Тимошенко и Турчинов без объяснений отказались работать в Киевсовете

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ и народный депутат Украины Николай ТОМЕНКО, которые возглавляли избирательный список БЮТ в Киевсовет, написали заявления об отказе работать в Киевском городском совете.

Об этом сообщил УНИАН секретарь Киевской городской территориальной избирательной комиссии Юрий ЛОЗОВСКИЙ.

Согласно его информации, заявления поступили в комиссию сегодня, 2 июня. В них говорится о добровольном отказе от депутатства без указания мотивации.

Как сказал Ю.ЛОЗОВСКИЙ, члены избирательного списка, которые прошли в Киевсовет, не обязаны указывать свои мотивации, они лишь сообщают о своем выборе.

Сегодня же вечером на заседании КГТИК эти документы будут рассмотрены.