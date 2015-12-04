Яценюк среди достижений назвал сохранение коалиции и нормальные отношения между президентом, премьером и ВР

Об этом руководитель правительства заявил в интервью украинским телевизионным каналам.

«Что нам удалось за последние 12 месяцев?.. Несмотря на те сложности, которые у нас есть в парламентской коалиции,... нам удалось удержать коалицию и, несмотря на всю сложность тех законов, которые надо было принимать, в том числе, кстати, по борьбе с коррупцией и по безвизовому режиму, мы встречались, иногда в очень напряженной обстановке, но на табло (в сессионном зале – УНИАН) было 226 (голосов – УНИАН). Поэтому нам удалось сохранить как политическую стабильность внутри парламентской коалиции, так и политическую стабильность, и нормальные взаимоотношения между президентом, премьер-министром и членами украинского парламента», - сказал глава правительства.

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Среди других достижений, по словам Яценюка, подготовка «всех реформ на 2016 год».