Яценюк посетил авианосец США "Гарри Трумэн" в Средиземном море
Премьер-министр Арсений Яценюк сегодня посетил атомный авианосец Военно-морских сил США "Гарри Трумэн" у побережья Италии в Средиземном море.
Как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, визит состоялся по приглашению командующего 6-м флотом США и командующего ВМС США в Европе.
"Авианосец "Гарри Трумэн" сделал остановку на военно-морской авиационной базе вооруженных сил НАТО "Сигонелла" у побережья Италии в Средиземном море. Здесь базируются силы ВС НАТО, США и Италии", - отмечается в сообщении.
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Глава правительства осмотрел оснащение и операционный центр корабля, пообщался с командиром авианосца капитаном Райаном Сколлом и командующим авианосной ударной группы "Гарри Трумэна" контр-адмиралом Бретом Батшельдером.