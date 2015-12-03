Яценюк посетил авианосец США "Гарри Трумэн" в Средиземном море

Как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, визит состоялся по приглашению командующего 6-м флотом США и командующего ВМС США в Европе.

"Авианосец "Гарри Трумэн" сделал остановку на военно-морской авиационной базе вооруженных сил НАТО "Сигонелла" у побережья Италии в Средиземном море. Здесь базируются силы ВС НАТО, США и Италии", - отмечается в сообщении.

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Глава правительства осмотрел оснащение и операционный центр корабля, пообщался с командиром авианосца капитаном Райаном Сколлом и командующим авианосной ударной группы "Гарри Трумэна" контр-адмиралом Бретом Батшельдером.