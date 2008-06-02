Куницын не хочет ставить Россию перед фактом

Председатель Севастопольской горгосадминистрации, член партии «Единый Центр» Сергей КУНИЦЫН призывает создать международную экспертную комиссию по вопросам пребывания Черноморского флота России в Крыму.

Об этом он сказал в интервью сайта «ГАРТ».

По мнению С.КУНИЦЫНА, в эту комиссию, кроме Украины и России, должны входить и другие страны, которые имеют опыт в перепрофилировании военной инфраструктуры для гражданских потребностей, в частности, страны Балтии.

«Украина должна избрать язык диалога, а не ультиматумов, – подчеркнул он. – Мы должны не ставить Россию перед фактом, а совместно разрабатывать реальный план вывода флота. Освобожденные территории будут перепрофилированы, а следовательно, уже сейчас следует начинать искать инвесторов».