Порошенко отметил успехи ВСУ: армия освободила большую часть Донбасса и надежно держит оборону
16:01, 04 декабря 2015Политика
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Украинская армия освободила большую часть Донбасса и надежно держит оборону Украины.
Порошенко назвал достижения ВСУ / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время выступления в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины по случаю 24-й годовщины Вооруженных Сил Украины.
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«Украинская армия с честью прошла горнило невероятных испытаний, она укрепилась, приобрела бесценный боевой опыт и уверенность в своих силах и действиях», - отметил он.
«Самое главное - она (армия - УНИАН) сломала захватнические планы вооруженного до зубов врага, освободила большую часть Донбасса и надежно держит оборону Украины», - добавил Порошенко.
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