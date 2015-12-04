"Нужно вернуть его в конституционные рамки": Коломойский заявил о диктаторских наклонностях Порошенко

Экс-глава Днепропетровской ОГА и украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что у президента Украины Петра Порошенко есть диктаторские наклонности.

Об этом он заявил в интервью изданию "Левый берег".

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"Наша задача: чтобы Петр Алексеевич таким не стал. А у него тоже есть такие наклонности. И это опасно. Но он не потерянный для общества - как Путин или Лукашенко – человек. Мы просто должны его цивилизованным путем вернуть в конституционные рамки. Он же избирался по Конституции…", - резюмировал Коломойский.