Об этом Коломойский заявили в интервью "Левому берегу".

"За что вы так сильно не любите Саакашвили?" - поинтересовалась интервьюер у бизнесмена.

"Смешно это: люблю-не люблю. Я жену свою люблю и детей. И родителей. А с Саакашвили у нас какие-то антагонистические отношения. Может, я специально так с ним себя веду, чтоб никто не подумал, что я продвигаю его в премьер-министры", - сказал он.

По словам Коломойского, если Саакашвили станет премьером "это будет катастрофа".

Читайте такжеКоломойский назвал двух "архитекторов узурпации" в Украине

"Вы же видели, какими категориями он рассуждает? Он говорил, что где мой земляк, который правил всем Советским Союзом, он всех называл вредителями и ставил к стенке. Вот это у него в голове! Между прочим, поэтому в Грузии его партия на последних выборах и проиграла. Проиграла, поскольку это очень опасно, когда человек на Йосифа Виссарионовича вот так вот ссылается. Достаточно того, что действующий президент России его "эффективным менеджером" называет", - пояснил бизнесмен.

Читайте такжеГолубов: Саакашвили просит с предпринимателей от 1 до 5 миллионов и врёт о своей зарплате

Коломойский сравнил Саакашвили с Путиным.

"А чем они отличаются? Оба - диктаторы. Просто один - успешный, второй - нет. Мы все видим, что создал Путин - что в России со свободой слова, демократией и т.д. Хотя россиянам это нравится, они за него голосуют... Есть еще пример Лукашенко. То же самое пытался создать Саакашвили в Грузии, немного под другим соусом, но суть та же. Однако, нас с вами больше интересует происходящее в Украине. Наша задача: чтобы Петр Алексеевич таким не стал. А у него тоже есть такие наклонности. И это опасно", - отмечает Коломойский.