Турчинов: Украина в начале 2000-х годов отдала РФ за бесценок стратегические бомбардировщики и крылатые ракеты

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

Секретарь СНБО отметил, что на протяжении десятков лет системно уничтожалась противовоздушная оборона Украины.

"У нас в 1992 году, если я не ошибаюсь, было 111 военных аэродромов. Сейчас у нас осталось только 28", - заявил Турчинов.

Он добавил, что системно Украину разоружали, нарушая в первую очередь единую систему ПВО.

"Количество истребителей уменьшилось в 10 раз", - сказал Турчинов.

Глава СНБО заявил, что "подписывали, например, решение о снятии с боевого дежурства комплексов С-300 или "Бук" не только министры в правительстве Януковича, но и те, которые себя называли представителями демократических сил".

Читайте такжеТурчинов: РФ направляет в Украину диверсантов через участки госграницы, которые не граничат с зоной АТО

По его убеждению, восстановление потенциала воздушных сил и противовоздушной обороны будет одним из главных приоритетов в 2016 году.

Турчинов добавил, что "Украина также имела стратегические бомбардировщики, которые отдали за бесценок еще в начале 2000-х годов Российской Федерации, списывая искусственные газовые долги и т.п.".

Как отметил секретарь СНБО, что "вместе с этими самолетами отдали около полутысячи крылатых ракет Х-55... Именно тех ракет, которыми Россия атакует сегодня Сирию".

Читайте такжеВизовый режим с Россией могут ввести уже в 2016 году - Турчинов (видео)

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отмечает, что Украина изучает применение Россией боевой авиации в Сирии, чтобы быть готовой к защите государства в воздухе.