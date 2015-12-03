Украина изучает применение РФ авиации в Сирии, чтобы самой подготовиться к защите - Турчинов

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

Он отметил, что Украина сильно обеспокоена тем фактом, что Россия активно применяет и отрабатывает в Сирии боевую авиацию.

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"Мы изучаем стратегию и тактику военных России в нанесении ударов с воздуха. И безусловно, мы понимаем, что Россия в случае эскалации конфликта на востоке нашей страны или на любом участке украино-российской границы может применять авиацию, и мы должны быть к этому готовы", - подчеркнул Турчинов.

Он заявил, что "при условии, что агрессия будет с воздуха, мы будем защищать себя, уничтожая агрессора в воздухе".