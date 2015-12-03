Депутат Денисенко заявляет, что доброволец Манько свидетельствует против Корбана под давлением
Народный депутат Украины, член политсовета партии «УКРОП» Андрей Денисенко заявляет, что доброволец Валентин Манько, который находится под следствием, дает показания против лидера партии Геннадия Корбана под давлением.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УКРОП», об этом Денисенко заявил сегодня во время съезда депутатов местных советов от «УКРОПа».
В частности, Денисенко заявил, что он получил доступ к переписке, из которой якобы следует, что первый заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко вел переговоры с добровольцем Манько.
«СБУ заставила Валентина Манько выйти на контакт с Игорем Кононенко. Кононенко, превышая свои полномочия, недвусмысленно заверил, что, если Манько будет говорить те вещи, которые от него хотят слышать, с него будет снято уголовное преследование и он будет исключен из общеукраинского и международного розыска», – сказал Денисенко, выступая на съезде.
По словам Денисенко, Манько «пошел на сделку со следствием».
«Мы имеем дело с мощным скандалом, который разрушает устои государства», - подчеркнул Денисенко и отметил, что этой перепиской «Кононенко демонстрирует, что он руководит органами Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины» и что они «действуют в сговоре с целью преследования Геннадия Корбана».
Денисенко сообщил, что он вместе с другими народными депутатами обратится к антикоррупционному прокурору с заявлением о коррупционном преступлении.
При этом Денисенко отметил, что Манько является его товарищем и побратимом, и что в отношении него существует ряд уголовных производств. «Насколько они политически заказные, я не буду давать юридическую оценку. Но Валентин оказался на перекрестке мощных политических сил, которые заказали дело против Геннадия Корбана, которые травят добровольцев и волонтеров по всей стране. Мне было больно слышать его слова (о преступлениях Корбана), но я понимал, что это были слова человека, который находится в заложниках у системы», – сказал он.
По словам Денисенко, Манько нашел возможность сообщить ему и его соратникам, что он делает это под давлением «руководителей Администрации президента, ГПУ и высших должностных лиц Службы безопасности Украины».
В партии «УКРОП» напомнили, что недавно заместитель командира ДУК «Правый сектор» заявил, что Корбан причастен к похищению людей и хищению средств «Фонда обороны страны». Позже «Правый сектор» сообщил, что в ДУК не существует должности «заместитель командира ДУК».