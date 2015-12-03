Депутат Денисенко заявляет, что доброволец Манько свидетельствует против Корбана под давлением

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УКРОП», об этом Денисенко заявил сегодня во время съезда депутатов местных советов от «УКРОПа».

В частности, Денисенко заявил, что он получил доступ к переписке, из которой якобы следует, что первый заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко вел переговоры с добровольцем Манько.

«СБУ заставила Валентина Манько выйти на контакт с Игорем Кононенко. Кононенко, превышая свои полномочия, недвусмысленно заверил, что, если Манько будет говорить те вещи, которые от него хотят слышать, с него будет снято уголовное преследование и он будет исключен из общеукраинского и международного розыска», – сказал Денисенко, выступая на съезде.

По словам Денисенко, Манько «пошел на сделку со следствием».

«Мы имеем дело с мощным скандалом, который разрушает устои государства», - подчеркнул Денисенко и отметил, что этой перепиской «Кононенко демонстрирует, что он руководит органами Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины» и что они «действуют в сговоре с целью преследования Геннадия Корбана».

Денисенко сообщил, что он вместе с другими народными депутатами обратится к антикоррупционному прокурору с заявлением о коррупционном преступлении.

При этом Денисенко отметил, что Манько является его товарищем и побратимом, и что в отношении него существует ряд уголовных производств. «Насколько они политически заказные, я не буду давать юридическую оценку. Но Валентин оказался на перекрестке мощных политических сил, которые заказали дело против Геннадия Корбана, которые травят добровольцев и волонтеров по всей стране. Мне было больно слышать его слова (о преступлениях Корбана), но я понимал, что это были слова человека, который находится в заложниках у системы», – сказал он.

По словам Денисенко, Манько нашел возможность сообщить ему и его соратникам, что он делает это под давлением «руководителей Администрации президента, ГПУ и высших должностных лиц Службы безопасности Украины».

В партии «УКРОП» напомнили, что недавно заместитель командира ДУК «Правый сектор» заявил, что Корбан причастен к похищению людей и хищению средств «Фонда обороны страны». Позже «Правый сектор» сообщил, что в ДУК не существует должности «заместитель командира ДУК».