Корбан: Фактаж "геббельсовских" фильмов Генпрокуратуры не фигурирует в деле против меня

Об этом сам лидер УКРОПа рассказал в интервью «Громадському».

«Весь фактаж, который показывали в этих «геббельсовских» фильмах, вообще не фигурирует в уголовном деле», – заявил Геннадий Корбан.

По словам политика, сейчас ему инкриминируют похищение государственного служащего, причастность к похищению бывшего сотрудника Днепропетровского городского совета Александра Величко, махинации со средствами «Фонда оборони країни» и вмешательство в избирательный процесс. Однако, по словам лидера УКРОПа, ему трудно объяснить, как все эти обвинения связаны с организацией им преступной группировки, о которой твердит Генпрокуратура. «Все это квалифицировано 31 октября как организованная преступная группировка. Непонятно, кто организатор, непонятно, кто исполнители», – отметил политик.

В то же время Геннадий Корбан опроверг информацию об изъятии якобы двух сотен печатей фиктивных фирм во время обыска в одном из его офисных помещений. «Не могло быть такого, чтобы там было 200 печатей. Это были печати наших предприятий, которые находились в бухгалтерии, в сейфе. Они не лежали где-то спрятанные, завернутые в конверты, как печати фирм-однодневок», – подчеркнул политик, отметив при этом, что силовики действительно могли изъять печати, однако их было меньше сотни и все они принадлежат предприятиям, которые официально зарегистрированы: это можно проверить по ЕГРПОУ.