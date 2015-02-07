Столтенберг пообещал Порошенко политическую и практическую поддержку
15:16, 07 февраля 2015Политика
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Столтенберг сообщил, что Альянс усиливает систему коллективной безопасности
Порошенко и Столтенберг обсудили ситуацию на Донбассе / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили ситуацию на Донбассе.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, встреча состоялась в рамках участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Порошенко поблагодарил Столтенберга за поддержку со стороны Североатлантического альянса в сложившейся ситуации и сказал: «Мы рассчитываем на единство и солидарность стран НАТО».
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Столтенберг сообщил, что Альянс усиливает систему коллективной безопасности и заявил о предоставлении Украине политической и практической поддержки со стороны НАТО.
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