В БЮТ хотят на 2 года продлить право детей на госсодержание

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН подал на рассмотрение в Верховную Раду законопроект об увеличении возраста детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, имеющих право на полное государственное содержание во время учебы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, с принятием данного закона право на государственное содержание должны иметь дети отмеченных категорий в период учебы до достижения ими 23-летнего возраста. Однако, учитывая то, что во многих случаях учеба в высших учебных заведениях по окончании училищ или техникумов продолжается до 25 лет, возникла необходимость приведения в соответствие некоторых положений закона для этой категории детей, отмечается в сообщении.

Целью законопроекта является соблюдение конституционных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, и недопущения сужения содержания и объема существующих прав материального обеспечения таких детей. В частности, законопроектом предлагается изложить в новой редакции статьи 1, 4, 8 Закона Украины «Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы», увеличив возраст для тех детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, которые получают высшее образование, с 23-х до 25 лет.

«Дети-сироты и дети, лишенные родительской заботы, должны находиться у государства на особом счету как наиболее уязвимая часть общества, которая нуждается в опеке и поддержке», - отметил автор законопроекта.