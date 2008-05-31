НСНУ призывает правительство и коалицию опомниться

Политическая партия «Народный Союз Наша Украина» призывает правительство и коалицию прекратить внутренние конфликты и начать, наконец, осуществление системных реформ в экономике.

Об этом говорится в заявлении партии «Народный Союз Наша Украина» за подписью председателя Вячеслава КИРИЛЕНКО относительно политической ситуации в государстве. Документ размещен на сайте партии.

В заявлении отмечается, что “Наша Украина” крайне обеспокоена нарастанием кризисных явлений в украинской политике, и в частности - внутри демократической коалиции,

Правящая коалиция, созданная по результатам внеочередных парламентских выборов 2007 года, стала первым в украинской истории демократическим парламентским большинством. Именно с согласованными действиями Президента Украины, демократической коалиции и сформированного ею правительства большинство граждан связывало надежды на положительные перемены, отмечается в документе.

«Однако, к сожалению, парламент и правительство все большое втягиваются во внутренние конфликты, скандалы и взаимные обвинения. Целый ряд политических деятелей все больше времени и усилия тратят на искусственную организацию скандалов и публичные обвинения партнеров. В исполнении этих деятелей политика все больше превращается в политиканство, от которого страдает вся страна», убеждены члены НСНУ.

Они призывают «тех в правительстве, парламенте и других органах власти, для кого поиск виновных в их собственной неспособности эффективно работать стал главным ежедневным занятием, опомниться и обратить наконец внимание на проблемы миллионов украинцев».

В «Нашей Украине» считают, что «людям, страдающим от инфляции, безразличны проблемы политиков. Им непонятно, почему вместо решения неотложных экономических и социальных проблем должностные лица дерутся за должности, полномочия и рейтинги популярности. Вследствие этого коалиция и правительство до сих пор не начали системных реформ, предусмотренных коалиционным соглашением».

Члены НСНУ убеждены, что именно осуществление системных реформ должно стать главной задачей и правительства, и всей коалиции. И премьер, и министры, и депутаты должны вместо организации скандалов и эпатажных заявлений ежедневно заниматься реальными изменениями, в первую очередь в экономике. Направления этих изменений четко очерчены в послании Президента в Верховную Раду Украины. «Нам давно пора реформировать пагубную для экономики налоговую систему, создать в стране здоровый инвестиционный климат и конкурентную среду, внедрить цивилизованный рынок земли, реформировать жилищно-коммунальное хозяйство», - подчеркивают подписанты документа.

Если демократическая коалиция и правительство не начнут этих и многих других реформ, проиграют и обе политические силы, образовавшие эту коалицию, и главное – все общество, которое опять станет заложником конфликтов между политиками, считают члены «Нашей Украины».

Кроме того, отмечают они, совершенно очевидно, что неумение части участников коалиции вести себя ответственно и цивилизовано, угрожает Украине новым реваншем кланово-олигархических сил.

Продолжение противостояния между демократическими силами также сделает невозможным присоединение Украины к Плану действий по членству в НАТО, перспективу ассоциированного участия Украины в ЕС и сделает нашу страну полностью открытой для внешних угроз, которые становятся все очевиднее.

«Наша Украина» твердо заявляет, что не намерена принимать участия в политических интригах и искусственных скандалах и сделает все возможное для сохранения коалиции демократических сил и налаживания эффективного сотрудничества между Президентом, парламентом и правительством ради практической реализации программы действий коалиции.