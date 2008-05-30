СНБО реанимирует соглашение с Vanco (расширенная)

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о необходимости отмены постановления Кабинета министров о разрыве соглашения с Vanco.

Об этом, отвечая на вопрос УНИАН, заявила журналистам секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА.

«На сегодня доказано, что компания Vanco на законных основаниях вошла в процедуру конкурса и выиграла его на тех условиях, которые предложило правительство в 2005 году. Были составлены необходимые документы с правительством, и компания готова выполнять свои обязательства. Сейчас мяч на поле Кабмина, и он должен выполнять эти решения», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

По ее словам, законность процедур подтверждена выводами Института законодательства Верховной Рады.

«И Генеральная прокуратура предоставила выводы, и соответствующие службы по поводу приказа Минприроды от 25 апреля 2008 года об аннулировании специального разрешения на пользование недрами компанией Vanco», - добавила Р.БОГАТЫРЕВА.

Она также сообщила, что по инициативе межведомственной рабочей группы было предложено отменить решение об одностороннем выходе из соглашения.

«Генеральная прокуратура должна принять действенные меры в отношении тех, кто не выполняет решения, которые принимала Генеральная прокуратура. И эти решения сегодня были приняты большинством голосов. Против голосовала премьер-министр», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины соглашение о распределении продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prickerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начало международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

19 мая первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ подчеркнул, что правительство не намерено менять позицию в отношении компании Vanсо.

В свою очередь Генеральная прокуратура Украины вынесла протест к Минприроды относительно неправомерного приказа об аннулировании специального разрешения на пользование недрами континентального шельфа Черного моря компании «Венко Прикерченская ЛТД». Этим документом остановлено действие приказа Минприроды с обязательством его отменить.

21 мая Кабинет министров Украины на своем заседании принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.