Богатырева не видит оснований для ”ширки”

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА не видит оснований для переформатирования коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам на брифинге после заседания СНБО.

«Чтобы коалиция была переформатирована, должно быть принято решение одной либо другой фракцией, которая входит в состав коалиции. Таких решений нет. Поэтому желаемое за действительное я выдавать не хочу», - отметила Р.БОГАТЫРЕВА.

Она отметила, что коалиция, как бы сложно ей ни работалось, существует и должна нести ответственность.

При этом секретарь СНБО отметила, что результаты выборов в Киеве показали отношение людей к лозунгам правительства.

«Лозунгам правительства и политики правительства поставили двойку», - сказала она.