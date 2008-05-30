СНБО обязал Тимошенко выполнять указы Ющенко

Совет национальной безопасности и обороны Украины обязал правительство выполнять указы Президента, в которых речь идет об эффективных антиинфляционных мерах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на брифинге секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЁВА, комментируя итоги заседания совета.

Она отметила, что у СНБО и правительства есть общая задача - не допустить разочарования в общества что касается способности защитить граждан от кризисов.

«Правительство, которое сейчас все больше и больше погружается в политическую борьбу за электоральные рейтинги и политические преимущества, не учитывает в формировании политики внутреннего рынка кризис глобальной экономики, который уже непосредственно тормозит развитие хозяйства Украины», - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.

По ее словам, СНБО проанализировал действия правительства в течение последних недель и констатировал неэффективность политики правительства в обеспечении национальных интересов. В частности, это касается отсутствия правительственной политики относительно защиты внутреннего рынка и его адаптации к требованиям Всемирной торговой организации и тому подобное.

Р.БОГАТЫРЁВА подчеркнула, что правительство до сих пор не заявило, что оно берет на себя ответственность за свой кризисный менеджмент в условиях наращивания темпов инфляции и кризиса для национальных товаропроизводителей. Р.БОГАТЫРЁВА считает, что это может свидетельствовать об отсутствии у правительства четкой антикризисной программы действий.

«На СНБО было также четко отмечено о тенденциях системного кризиса государственно-правительственного управления экономикой и, в первую очередь, государственного сектора», - сказала Р.БОГАТЫРЁВА, подчеркнув, что примером может быть убыточность когда-то мощной монополии НАК «Нефтегаза», «Укртелекома» и тому подобное.

«В этой связи является очевидным, что для правительства является оптимальным принятие к выполнению Послания Президента в парламент как стратегического документа для преодоления кризиса и перехода к стабильному экономическому росту», - подчеркнула Р.БОГАТЫРЁВА, отметив, что именно поэтому СНБО обязал Кабмин обеспечить безусловное выполнение указов Президента, выданных на основе решений СНБО именно как антиинфляционных мер.