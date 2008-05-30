Жвания считает, что у Тимошенко большие шансы стать Президентом

Один из лидеров Гражданского движения “Народная самооборона”, народный депутат Давид ЖВАНИЯ (фракция НУ-НС) считает, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО имеет большие шансы стать Президентом.

Такое мнение он высказал в интервью изданию “ПиК Украины”.

«Она (Юлия ТИМОШЕНКО – УНИАН) сейчас имеет неплохие шансы стать главой государства», - сказал Д.ЖВАНИЯ.

По мнению народного депутата, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО постоянно критикует премьера и делает все, чтобы ее дискредитировать. «Но страдают ведь люди. Нельзя же так уничтожать государство!», - заявил он.

Д.ЖВАНИЯ считает, что попытки Президента обвинить во всех грехах Ю.ТИМОШЕНКО закончатся неудачей.

Также он высказал мнение, что политический кризис, существующий в стране сегодня, нужно преодолеть в парламенте. По его словам, сначала следует принять новую Конституцию, а затем провести досрочные парламентские и президентские выборы.